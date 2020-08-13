2020/08/13 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 291 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 50 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، بالاضافة الى 304 حالة شفاء.وقال الساعدي، في بيان ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 291 اصابة جديدة موزعة كالتالي:.– 128 حالة خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرصافة: حالات الشفاء من كورونا تحقق “قفزة جديدة”…والاصابات تنخفض”قليلاً”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرصافة: حالات الشفاء من كورونا تحقق “قفزة جديدة”…والاصابات تنخفض”قليلاً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).