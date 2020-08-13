"العمال" يعلن مقتل احد قادته في القصف التركي لحرس الحدود العراقي

2020/08/13 | 18:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حزب العمال الكوردستاني، اليوم الخميس، مقتل مسؤول محور خواكورك، عكيد غرزان، في القصف التركي الذي أودى بحياة ضابطين في حرس الحدود العراقي

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