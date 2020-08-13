2020/08/13 | 18:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات بحضور وزراء وقيادات أمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، 13 آب/أغسطس، أن "الكاظمي عقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لبحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل".

اقرأ/ي أيضًا: موعد حزيران وكابوس "إعادة التدوير"..



سباق سياسي مبكر و5 عقبات كبرى

وأكد الكاظمي، وفق البيان، أن "الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقا من كونها مطلباً جماهيرياً، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به".

وحثّ الكاظمي، مفوضية الانتخابات على "تكثيف جهودها لاستكمال تحضيراتها للانتخابات"، وشدد على أن "الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

ووجّه الكاظمي، جميع الوزارات والدوائر "بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها".

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة

بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة..



هل يمتلك الكاظمي صلاحية حل البرلمان؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الكاظمي بعد اجتماع مع مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الكاظمي بعد اجتماع مع مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).