الأمم المتحدة تحذر من التصعيد بين العراق وتركيا

2020/08/13 | 18:31 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) أن "التصعيد على الحدود العراقية-التركية في الشمال واستمرار الخسائر في الأرواح يعد مبعث قلق بالغ"، نقلا عن جريدة "الصباح" العراقية.ودعت يونامي إلى

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