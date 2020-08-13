كربلاء… استئناف العمل بمشروع كبير بعد عدة توقفات نتيجة الازمة المالية

2020/08/13 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..اكد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، الخميس، استنئاف العمل بمشروع المجاري الكبير بعد عدة توقفات نتيجة الازمة المالية منذ العام 2014 لغاية الان.وقال الشافعي لـ /المعلومة/ إن “الشركة المنفذة للمشروع وبعد الاجتماع مع مدير عام دائرة المجاري في وزارة البلديات واخذ الوعود بتسديد المستحقات واعطاء السلف استأنفت عملها في مشروع […]

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