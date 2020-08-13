الفتح يدعو لضغط النفقات ودمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين

2020/08/13 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… دعا تحالف الفتح، الخميس، الحكومة والكتل السياسية الى الاتفاق على تضمين الانتخابات المقبلة استفتاء لتحديد الية اختيار المحافظين لضغط النفقات بدل تحديد موعدا اخر.وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم لـ/المعلومة/ ان “الوضع الاقتصادي للعراق صعب جدا والدولة تمر بضائقة مالية والانتخابات تكلف اموال طائلة لحزينة الدولة”.واضاف ان “المرحلة المقبلة تتطلب التوافق […]

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