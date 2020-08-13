عندما كاانت السينما فناً نظرات على بعض الانتاج السينمائي الروس - جواد بشارة

2020/08/13 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة عندما كانت السينما فناً يعتد به من تحت غبار الأرشيف كنت أعد كتاباً عن السينما السوفيتية لفترة تبدأ من العقود الأولى لولادة السينما ولغاية نهاية السبعينات في القرن الماضي وضاعت مني المخطوطة واليوم عثرت على بعض الوريقات والقصاصات التي كانت جزءاً من مصادر الكتاب بقلم الناقد والمنظر الفرنسي مراسيل مارتان صاحب كتاب " اللغة السينمائي" وأستاذي الذي درسني النقد واللغة الإخراجية والتي كتبها سنة 1965.



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