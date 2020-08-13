2020/08/13 | 18:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس: التطبيع سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماس: التطبيع سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).