2020/08/13 | 18:40 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماس: التطبيع سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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