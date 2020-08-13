اليونسكو تبارك إنجاز وزارة التعليم في أداء امتحانات الطلبة عن بعد

2020/08/13 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركت منظمة اليونسكو، اليوم الخميس، إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أداء امتحانات الطلبة عن بعد.

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