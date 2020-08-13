بومبيو يطلق تهديدات ضد روسيا

2020/08/13 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن روسيا ستدفع “ثمنا باهظا” في حال تأكدت مزاعم بأنها دفعت مكافآت لحركة “طالبان” في أفغانستان مقابل قتل جنود أمريكيين.وقال بومبيو في تصريحات صحفية: “أذا قدم الروس أموالا مقابل قتل أمريكيين أو مواطنين غربيين، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ.وقد قلت ذلك لوزير الخارجية سيرغي لافروف”.[…]

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