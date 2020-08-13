السعودية تسجل تراجعا طفيفا بوفيات ومصابي كورونا

2020/08/13 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة و1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد تراجعا طفيفا في الأرقام المسجلة في اليوم السابق.

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