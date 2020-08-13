إسرائيل والإمارات تتوصلان الى اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات

2020/08/13 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.من جانبه اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر تويتر، عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات.وكتب في تغريدته، “انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!”.فيما قال محمد بن زايد آل نهيان، …

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