2020/08/13 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..
صدر للاستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي كتاب (التاريخ والهوية الجمالية )/ الغائية التاريخية في جماليات الفنون عن دار الفنون والآداب في العراق / البصرة، ودار آفاق في مصر / القاهرة .
يتكون الكتاب من ستة فصول بواقع 150 صفحة ، ويتناول “تدخل الهوية بصورة عامة في الدراسات الثقافية بوصفها من تحدد طبيعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (التاريخ والهوية الجمالية ) كتاب جديد للدكتور محمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صدر للاستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي كتاب (التاريخ والهوية الجمالية )/ الغائية التاريخية في جماليات الفنون عن دار الفنون والآداب في العراق / البصرة، ودار آفاق في مصر / القاهرة .
يتكون الكتاب من ستة فصول بواقع 150 صفحة ، ويتناول “تدخل الهوية بصورة عامة في الدراسات الثقافية بوصفها من تحدد طبيعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (التاريخ والهوية الجمالية ) كتاب جديد للدكتور محمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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