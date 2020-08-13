 (التاريخ والهوية الجمالية ) كتاب جديد للدكتور محمد الساعدي

2020/08/13 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صدر للاستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي كتاب (التاريخ والهوية الجمالية )/ الغائية التاريخية في جماليات الفنون عن دار الفنون والآداب في العراق / البصرة، ودار آفاق في مصر / القاهرة .يتكون الكتاب من ستة فصول بواقع 150 صفحة ، ويتناول “تدخل الهوية بصورة عامة في الدراسات الثقافية بوصفها من تحدد طبيعة […]

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