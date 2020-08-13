ارتفاع أسواق الخليج الرئيسية ودبي الأفضل

2020/08/13 | 19:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت بورصة دبي لأعلى مستوى في شهرين يوم الخميس بدعم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، في حين تقدمت بقية الأسواق الرئيسية في المنطقة أيضا عند الإغلاق.

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