المؤسسة الوطنية للنفط تحذر من تفاقم انقطاع الكهرباء في شرق ليبيا

2020/08/13 | 19:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تفاقم انقطاعات الكهرباء في شرق ليبيا بسبب إغلاق مرافق النفط والغاز الذي دام شهورا.

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