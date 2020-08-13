الولايات المتحدة.. طلبات إعانة البطالة دون المليون لأول منذ بدء كورونا

2020/08/13 | 19:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

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