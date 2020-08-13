 اليونان تعلن تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 في صفوف المهاجرين

2020/08/13 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت اليونان، الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد مخيمات المهاجرين المكتظة، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الهجرة.وأوضح المصدر أن المصاب يمني عمره 35 عاماً يعيش في مخيم فيال في جزيرة خيوس.وتابع المسؤول “وضع الرجل في الحجر الصحي في مستشفى محلي.ويخضع حالياً 30 شخصاً آخر للفحوص”.وهناك أكثر […]

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