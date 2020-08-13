وفاة القيادي في الإخوان المسلمين عصام العريان داخل السجن

2020/08/13 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تُوفي ،اليوم الخميس،القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام العريان ،داخل السجن، عن 66 عاماً، حسب ما أكد محاميه.وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود ” أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من أجل ترتيبات استلام الجثمان”.وأوضح عيد المقصود أنه ابلغ بأن وفاة العريان نجمت عن أسباب “طبيعية”، بدون أن يضيف أي تفاصيل.[…]

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