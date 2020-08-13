2020/08/13 | 19:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).