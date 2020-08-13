ترحيب مصري بالاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي: خطوة نحو الازدهار


ترحيب مصري بالاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي: خطوة نحو الازدهار
2020/08/13 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس
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