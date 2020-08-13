أكثر من 750 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا

2020/08/13 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 750 ألف شخص حول العالم منذ اكتشافه في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية، الخميس، الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش.وبالإجمال، سجلت 750 ألفا وثلاث وفيات في العالم من 20 مليونا و667 ألفا و684 إصابة.أكثر المناطق تضرراً هي أميركا اللاتينية والكاريبي […]

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