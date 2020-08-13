بعد خضوعه لعملية جراحية..الملك سلمان يصل إلى “نيوم” في رحلة للتعافي

2020/08/13 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصل العاهل السعودي الملك سلمان (84 عاما) إلى سواحل البحر الأحمر “للراحة والتعافي” بعد خضوعه لعملية لاستئصال المرارة، وفق ما ذكرت الخميس وسائل إعلام رسمية.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان “وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى نيوم حيث سيمضي بعض الوقت للراحة والتعافي”.ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد يظهر فيها الملك السعودي واقفا […]

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