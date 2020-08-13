2020/08/13 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي لموقفه القانوني الملتزم وحسن تعامله وضبط النفس مع مجموعة ممن يدعون الانتماء لحركة التظاهر.وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “دولة رئيس مجلس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتكريم ضابط النجدة لموقفه القانوني تجاه من يدعون انتماءهم للتظاهر وكالة تقدم الاخبارية.

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