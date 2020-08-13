الصحة السعودية: 1482 إصابة جديدة بكورونا و3124 حالة شفاء

2020/08/13 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3124 حالة شفاء.كما أكدت الوزارة وقوع 34 حالة وفاة جديدة من جراء الفيروس، وارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 260,393.وشهد، الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.هذا وتقدم مراكز “تأكد” التابعة لوزارة الصحة السعودية الخدمة للذين لا يشكون أعراضاً، أو […]

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