ترامب يصدم الامريكيين بالغاء تمويل مكاتب البريد قبل الانتخابات

2020/08/13 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… صدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكثير من الناس في الولايات المتحدة ، الخميس، برفضه تمويل خدمات البريد لفرز بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بريديا.ونقلت قناة فوكس بيزينز نيوز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ترامب قوله ردا على سؤال بشأن التمويل الاضافي للبريد اثناء فترة الانتخابات اكد انه ” يرفض بشكل صريح […]

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