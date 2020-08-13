الامم المتحدة : 43 بالمائة من المدارس حول العالم تفتقر الى مرافق غسل اليدين

2020/08/13 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير للامم المتحدة ، الخميس ، أن 43 بالمائة من المدارس في جميع أنحاء دول العالم والتي دخلت جائحة فايروس كورونا تفتقر إلى مرافق غسل اليدين بالماء والصابون معتبرة أن ذلك شرطًا رئيسيًا لإعادة فتح المدارس بأمان.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ قوله إن ” 818 […]

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