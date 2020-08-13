2020/08/13 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات تحبط عملية تهريب للانترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تحبط عملية تهريب للانترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تحبط عملية تهريب للانترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).