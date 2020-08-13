“اليسار” المتطرف يهاجم بايدن.. هل يتكرر سيناريو هيلاري كلينتون؟

2020/08/13 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شن أعضاء اليسار المتطرف والتقدميين، هجوما حادا على اختيار جو بايدن السيناتورة كامالا هاريس كنائبة له بالانتخابات الأميركية، معربين عن خيبة الأمل من مؤسسة الديمقراطيين التي لم تلبِّ دعوات التقدميين، حيث يدعمون المرشحين للرئاسة بيرني ساندرز والسيناتور ايلازبيث وارن.في حين حاولت هاريس أن تصف نفسها بأنها معتدلة خلال حملتها الرئاسية، فإن سجلها يثبت […]

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