العراق بالمرتبة 74 عالميا و14 عربياً بميزانيات الانفاق العسكرية سنوياً

2020/08/13 | 19:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد احتل العراق المرتبة 72 عالمياً من حيث ميزانيات الانفاق الدفاعي السنوية حسب تصنيف مؤسسةGlobal” Firepower”.ووفقا للإحصائية التي نشرتها الموسسة لعام 2020، فأن “العراق احتل المرتبة 72 عالمياً من أصل 138 دولة مدرجة بالجدول من حيث انفاقها السنوي على موازنتها العسكرية الدفاعية، وبالمرتبة 14 عشر عربيا بعد كل من السعودية، والامارات، […]

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