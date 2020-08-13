صفاء هادي يعود للتدريبات بعد شفائه من الاصابة

2020/08/13 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي، الى التدريبات من جديد بعد شقائه من الاصابة.وقال هادي لـ /المعلومة/ ان “الايام الماضية تعرضت لاصابة اثناء تدريبات كريليا سوفيتوف”.واضاف ان “الاصابة كانت طفيفة وتمكنت من استعادة عافيتي والعودة الى التدريبات مجددا استعداداً للموسم المقبل”.يذكر ان هادي تم […]

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