2020/08/13 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية تعثر على كدس للعتاد والأسلحة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تعثر على كدس للعتاد والأسلحة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تعثر على كدس للعتاد والأسلحة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).