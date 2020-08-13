الكاظمي يكرّم ضابط شرطة تعامل بمهنية برغم تعرضه لاعتداء

2020/08/13 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عبدالحسين غزال وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، بمنح ضابط النجدة الذي تعرض إلى “اعتداء” في وقت سابق من اليوم وسط بغداد، قدماً ستة أشهر وكتاب شكر وتقدير.وقال المتحدث باسم القائد العام في بيان، إن الكاظمي “وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي المنسوب إلى مديرية […]

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