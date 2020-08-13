2020/08/13 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس أنها سجلت 3841 إصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في شباط/فبراير في هذا البلد الذي يعاني من نظام صحي متدهور.وبذلك يصبح اجمالي الاصابات 164,277 في البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، بما في ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبلغ رقماً قياسياً بعدد اصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبلغ رقماً قياسياً بعدد اصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).