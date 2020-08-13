تفاعل ناري مع فيديو

2020/08/13 | 20:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي مشهد عنف جديد، أثار مقطع فيديو وثق اعتداءً متظاهرين من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي على ضابط نجدة برتبة ملازم، تفاعلاً في الأوساط الشعبية والرسمية.

منح الكاظمي الضابط تكريمًا فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أحد المتهمين بالاعتداء عليه

وأظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الأشخاص وهم يتشاجرون مع الضابط الذي اتهموه بالاعتداء على أحدهم، فيما حاول هو إبعادهم عبر إطلاق النار في الهواء، لكنهم واصلوا مهاجمته حتى ألقوه أرضًا، وحاولوا انتزاع سلاحه.

وبحسب رواية الضابط، فإن الحادثة بدأت حين حاول اجتياز تقاطع الصالحية قرب مبنى محافظة بغداد قرب السفارة الإيرانية، والذي قطعه متظاهرون، قبل أن يندفعوا نحو الدورية ويمنعوها من المرور.

من جانبها، توعدت وزارة الداخلية، بملاحقة المعتدين قانونيًا فيما وصفتهم بـ"المحسوبين جزافًا على المتظاهرين"، قبل أن تعلن اعتقال أحدهم.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس 13 آب/أغسطس، إنها "في الوقت الذي تحرص فيه على أن تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور إلا أنها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "القطعات الأمنية مكلفة أساسًا بحماية المتظاهرين وهم يتواجدون في أماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالبًا هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الأمنية".

وتابع، أن "هيبة المؤسسة الأمنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية أمن وسلامة واستقرار المواطنين، أما إضعاف المؤسسة وعدم إبداء أي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الأداء العام لها المبني أساساً على حفظ القانون".

وختم البيان بالقول، "ستتخذ وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون".

وأشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، بدوره، بما وصفه بـ"شجاعة" الضباط الذي تعرض للضرب على يد بعض المتظاهرين، فيما عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاعتداء "انتهاكًا لهيبة الدولة".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن الكاظمي وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة/ قاطع نجدة الكرخ بكتاب شكر وتقدير يتضمن منحه قدم ستة أشهر، وذلك "لموقفه القانوني الملتزم وحسن تعامله وضبط النفس مع مجموعة ممن يدعون الانتماء لحركة التظاهر".

وبيّن رسول، أن "الكاظمي أكد على عدم السماح بالاعتداء على القوات الأمنية التي تقوم بعملها المهني لتوفير الأمن وحماية المواطن، وأوعز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ذلك وفق القانون".

في ذات السياق، كشف الخبير القانوني علي التميمي، التبعات القانونية للاعتداء على مفرزة الشرطة بالضرب و السب.

وقال التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هذه الجريمة تعتبر مشهودة وتجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون أمر قضايئي"، مبينًا أن "تعريف الجريمة المشهودة هي التي وجد مرتكبها في مكان الحادث مع توفر الركنين المادي والمعنوي والنتيجة، وهي تتحقق في الجنايات والجنح والمخالفة وفق المواد 1 و 102 من قانون الأصول الجزائية حيث يمكن إلقاء القبض على المتهم مباشرة وفقًا لهذه المواد، دون الحاجة لأمر قضائي".

تصل عقوبة الاعتداء على موظف أثناء الخدمة إلى السجن لسنيتن

وأضاف التميمي، "ينطبق هذا فعل المتهم الذي أساء لمفرزة الأمن، المادة 229 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، وتشدد قانون العقوبات في المادة 230 وأوصلها إلى السجن في حالة أسفر الاعتداء عن إصابة بالجرح أو الإيذاء".

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