صالح يدعو بغداد واربيل الى العودة لطاولة المباحثات وتقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية

2020/08/13 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، إلى الشفافية والمصارحة في مباحثات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والعودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت، وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تابع رئيس الجمهورية برهم صالح ردود الفعل الرسمية من حكومة إقليم كردستان ووزارة …

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