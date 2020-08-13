السياسة والجيش في المملكة العربية السعودية - محمود محمد ياسين

2020/08/13 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين اتسم المشهد السياسي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد بسلسلة متواصلة من الاقصاءات والاعتقالات والاغتيالات؛ وهذه الحالة تشئ بحدوث تغيير سياسي جذري هناك.



والبائن على السطح من الاحداث يخفى خلفه واقع من المنظور أن يؤدى إلى تعديل كبير في تركيبة الدولة؛ ومثل كل الظاهرات السياسية فإن الصراع الدائر حاليا في المملكة السعودية تتناقض وقائعه ا ......





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