2020/08/13 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى المقدمة تلعب المرأة دورا أساسياً في عملية إعادة البناء الإجتماعي-الإقتصادي في أغلب أماكن النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.



و قد تم التأكيد على هذا الدور في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اتخذه في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000.



والذي يؤكد فيه على الدور الهام للمرأة في بناء السلام، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما.



وكذلك الإعلان الصادر من لجنة بناء السلام بخصوص التمكين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور المرأة في التنمية الإجتماعية-الإقتصادية ما بعد النزاعات المسلحة مع التركيز على العراق - سناء عبد القادر مصطفى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور المرأة في التنمية الإجتماعية-الإقتصادية ما بعد النزاعات المسلحة مع التركيز على العراق - سناء عبد القادر مصطفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).