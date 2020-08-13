اكتشاف كورونا على دجاج مجمد مستورد من البرازيل في الصين

2020/08/13 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت حكومة مقاطعة شينزن الصينية في بيان، اليوم الخميس، إن عينة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة إلى المدينة من البرازيل ثبت وجود فيروس كورونا عليها.وقال مكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في شينزن، إن الجمهور بحاجة إلى توخي الحذر عندما يتعلق الأمر باللحوم المستوردة والمأكولات البحرية، ويجب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة.[…]

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