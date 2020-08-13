بايرن ميونخ يسعى لتحقيق “الثلاثية”.. وبرشلونة لإنقاذ موسمه

2020/08/13 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعدما أطاح بفريق تشيلسي الإنجليزي بسهولة من دور الستة عشر للبطولة، يواجه بايرن ميونخ الألماني اختبارا أصعب في خطوته التالية ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة الإسباني غدا الجمعة في دور الثمانية للبطولة.ويتطلع الفريقان إلى هدف كبير من هذه المواجهة ومن المنافسة بقوة في هذه البطولة وأيضا من الفوز باللقب.ويسعى برشلونة […]

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