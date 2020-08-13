عصير سهل التحضير يمكنه تقوية المناعة في 3 أيام فقط

2020/08/13 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأت العديد من الأسر حول العالم، بالبحث عن الوسائل المختلفة لتقوية المناعة، والحفاظ على صحة أفرادها بشكل عام، وسط تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.ويقدم موقع “تايمز نيوز ناو” ما وصفه بمشروب وعصير سحري سيكون محببا لكل الأطفال، ويمكنه تزويد الطفل وأفراد الأسرة كلها بما يحتاجونه من فيتامين “سي” ومضادات […]

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