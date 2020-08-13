عبد اللطيف: مؤتمر الكويت للمانحين كذبة ودفع العراق خلاله ثمن باهض

2020/08/13 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… عد القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، مؤتمر الكويت للمانحين بانه اكبر كذبة بتاريخ العراق، مبينا ان الجانب الكويتي اقامه لأخذ مقابل كبير ودفع العراق خلاله ثمن قاهر.وقال عبد اللطيف لـ/المعلومة/ ان “ العراق انخدع بمؤتمر الكويت للمانحين وحذرنا من اقامته وقلنا وراءه امر اخر سيخسره العراق ولم يسمع صوتنا”.واضاف ان […]

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