الشباب والرياضة تصدر توضيحاً بشأن احتفالية يوم الشباب العالمي

2020/08/13 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اصدرت وزارة الشباب والرياضة، توضيحاً بشأن احتفالية يوم الشباب العالمي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة الشباب والرياضة جميع الجهود والابداعات التي انطلقت للتعبير عن الشباب في يومهم العالمي المشهود وتمت في الغالب بطريقة تطوعية اتخذت فيها جميع الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا ، فإنها […]

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