اربيل ترد على بغداد مجددا بعد جدل مثير بشأن رواتب موظفي الإقليم

2020/08/13 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية، بعد جدل أثير أمس بشأن رواتب موظفي الإقليم.وذكر بيان لمالية كوردستان وتابعته (المستقلة) اليوم الخميس “إن حکومة إقليم کوردستان منذ منحها الثقة في برلمان کوردستان تبنت سياسة المعالجة ​الجذرية للإشکالیات العالقة مع حکومة الاتحادیة وفقا لمبادئ الدستور وخطت في […]

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