الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد انطلاق الدوري

2020/08/13 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز سينطلق يوم السبت الموافق 12 أيلول/سبتمبر المقبل ، وستختتم منافسات المسابقة في يوم الأحد الموافق 23 مايو من العام المقبل.وأضاف الاتحاد أنه من أجل تخفيف ضغط المباريات، في الجدول المزدحم بالفعل بسبب البداية المتأخرة للموسم الجديد إثر تداعيات جائحة […]

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