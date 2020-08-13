2020/08/13 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتكريم الضابط الذي تعرض الى اعتداء من قبل مجموعة تدعي الانتساب للمتظاهرين، لما أبداه من موقف قانوني ملتزم وحسن التعامل، وضبط النفس.

واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تصريح، ان الكاظمي، وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي، المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة، قاطع نجدة الكرخ، بكتاب شكر وتقدير يتضمن منحه قدم ستة أشهر، مضيفا ان رئيس الوزراء اكد على عدم السماح بالاعتداء على القوات الامنية التي تقوم بعملها المهني لتوفير الأمن وحماية المواطن، موعزاً باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ذلك وفق القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتكريم الضابط المعتدى عليه من مجموعة مندسة بين المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتكريم الضابط المعتدى عليه من مجموعة مندسة بين المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).