وكالة الاستخبارات: القبض على متهم حاول تهريب 25000 دولار و5 كغم من الذهب للعراق

2020/08/13 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، القاء القبض على متهم خلال محاولته تهريب مبالغ مالية وكمية من الذهب في قضاء بنجوين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الحدود في وزارة الداخلية، القت القبض على المتهم وضبطت بحوزته مبلغ خمسة وعشرون الف دولار أمريكي، واكثر من خمسة كيلوغرامات من الذهب على شكل سبائك، كان ينوي إدخالها من إحدى دول الجوار الى الاراضي العراقية بشكل غير قانوني.

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