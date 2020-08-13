الخطوط الجوية العراقية: لا صحة للأنباء المتداولة حول تلقينا إنذارا من مطار دبي

2020/08/13 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، الانباء المتداولة حول تقديم إدارة مطار دبي إنذارا الى الناقل الوطني، بسبب الاشتباه بنقل أحد المسافرين المصابين بفايروس كورونا.

وأصدرت الشركة بيانا توضيحا، بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن توجيه مطار دبي انذارا لها، دعت من خلاله تلك الوسائل للتأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام.

وأضاف بيان الشركة ان الخطوط الجوية العراقية، كانت ولا تزال من الشركات السباقة بالالتزام بجميع الاجراءات الصحية والوقائية، والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الطيران الإقليمية والدولية، وتحديدا ما يتعلق بالفحص الخاص بإثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود الى الطائرة، وتعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة، والتزام الطواقم بالإجراءات الوقائية.

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