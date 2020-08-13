يونامي تعتبر التصعيد على حدود العراق - تركيا مبعث قلق بالغ

2020/08/13 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي اليوم الخميس، التصعيد على حدود العراق مع تركيا مبعث قلق بالغ....

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