بالصور..تظاهرة امام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على القصف التركي

2020/08/13 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من العراقيين اليوم الخميس، امام مبنى السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على استهداف أنقرة حرس الحدود....

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