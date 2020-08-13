الكاظمي يوجه بتكريم الضابط الذي تعرض للاعتداء

2020/08/13 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، بمنح ضابط النجدة الذي تعرض إلى "اعتداء" في وقت سابق من اليوم وسط بغداد، قد...

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